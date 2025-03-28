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ЦПД: Кремль використовує священників РПЦ для мілітаризації дітей

У таборах "перевиховання" війну РФ проти України виправдовують та називають "священним обов’язком".

ЦПД: Кремль використовує священників РПЦ для мілітаризації дітей
Фото: ЦПД

Кремль використовує РПЦ у так званому "перевихованні" та мілітарізації дітей. Таких таборів на території РФ понад 30 таборів, де війну РФ проти України виправдовують та називають "священним обов’язком".

Про це розповідають у Центрі протидії дезінформації.

"Пропаганда рф хизується активним залученням російської православної церкви у процес виховання дітей та підлітків і прищеплення їм "традиційних духовно-моральних цінностей". Насправді ж рпц за вказівкою кремля мілітаризує дітей та влаштовує для підлітків "курси молодого бійця", — ідеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на території РФ діє понад 30 великих православних військово-патріотичних таборів для дітей та підлітків. Там так звані вихователі, з-поміж яких "ветерани "сво", навчають дітей поводженню зі зброєю та керуванню дронами. 

Подібні табори під егідою РПЦ функціонують і у Білорусі.

"У цих таборах війну РФ проти України виправдовують та називають "священним обов’язком". За допомогою православних дитячих таборів російський режим намагається втягнути дітей та підлітків у культуру війни, виховавши їх у ідеології ненависті", — додають у ЦПД.

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