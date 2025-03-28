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Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на російській залізниці

Воронезька область відіграє важливу логістичну роль для армії РФ.

Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на російській залізниці
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили чергову диверсію на залізниці у Воронезькій області РФ. 

Про це інформує "АТЕШ" у Телеграм.

"Наші агенти провели успішну диверсію на залізниці у Воронезькій області, знищивши релейну шафу. Внаслідок цього рух поїздів з паливом з великої нафтобази порушено, а окупантам потрібен час на відновлення", — кажуть в "АТЕШ".

За інформацією партизанів, Воронеж відіграє важливу логістичну роль для армії РФ. У регіоні зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне транспортують до прикордонних регіонів та зони бойових дій. "Будь-яка затримка – це зниження боєздатності, брак палива для техніки та зростання хаосу серед російських солдатів".

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