Речник МЗС України запропонував ввести тимчасове управління ООН у Росії, почавши з Воркути

Тихий вважає, що росіяни «виграють від будь-якого управління, окрім Путіна».

У Росії можна ввести тимчасове управління під егідою ООН. Почати можна з Воркути.

Так відреагував речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на заяву російського диктатора Путіна.

Як ідеться в дописі Тихого у соцмережі Х, «здається, що місцеві виграють від будь-якого управління, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України».