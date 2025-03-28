Речник МЗС України запропонував ввести тимчасове управління ООН у Росії, почавши з Воркути

У Росії можна ввести тимчасове управління під егідою ООН. Почати можна з Воркути.
Так відреагував речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на заяву російського диктатора Путіна.
Як ідеться в дописі Тихого у соцмережі Х, «здається, що місцеві виграють від будь-якого управління, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України».
- Перед цим російський диктатор запропонував запровадити «тимчасове управління» в Україні під егідою ООН та кількох держав для сприяння «демократичним виборам».
- В Україні під час воєнного стану вибори неможливі.