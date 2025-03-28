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Речник МЗС України запропонував ввести тимчасове управління ООН у Росії, почавши з Воркути

Тихий вважає, що росіяни «виграють від будь-якого управління, окрім Путіна».

Речник МЗС України запропонував ввести тимчасове управління ООН у Росії, почавши з Воркути
речник МЗС України Георгій Тихий
Фото: МЗС України

У Росії можна ввести тимчасове управління під егідою ООН. Почати можна з Воркути.

Так відреагував речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на заяву російського диктатора Путіна.

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Як ідеться в дописі Тихого у соцмережі Х, «здається, що місцеві виграють від будь-якого управління, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України».

  • Перед цим російський диктатор запропонував запровадити «тимчасове управління» в Україні під егідою ООН та кількох держав для сприяння «демократичним виборам».
  • В Україні під час воєнного стану вибори неможливі. 
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