Російські війська атакували Білозерку на Херсонщині, троє людей постраждали

Також до лікарів звернувся літній чоловік, який напередодні постраждав через російський обстріл Херсона.

Армія РФ атакувала передмістя Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє цивільних, їх госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 12:30 російська армія атакувала Білозерку. Через це 37-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Потерпілого шпиталізували", — ідеться у повідомленні.

Також унаслідок обстрілу до лікарні звернулися ще двоє людей.

82-річну жінка дістала вибухову травму, контузію, струс головного мозку, уламкові поранення ноги та руки. Ще одному потерпілому – 49-річному чоловіку – надали меддопомогу, у нього – вибухова травма, контузія, струс головного мозку, уламкові поранення спини та гомілки.

Крім того, до лікарів звернувся літній чоловік, який вночі 25 березня постраждав через російський обстріл Херсона.

У 76-річного херсонця діагностували вибухову та легку черепно-мозкову травми. Йому надали меддопомогу.