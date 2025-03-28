Російські війська атакували Білозерку на Херсонщині, троє людей постраждали

Армія РФ атакувала передмістя Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє цивільних, їх госпіталізували.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 12:30 російська армія атакувала Білозерку. Через це 37-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Потерпілого шпиталізували", — ідеться у повідомленні.
Також унаслідок обстрілу до лікарні звернулися ще двоє людей.
82-річну жінка дістала вибухову травму, контузію, струс головного мозку, уламкові поранення ноги та руки. Ще одному потерпілому – 49-річному чоловіку – надали меддопомогу, у нього – вибухова травма, контузія, струс головного мозку, уламкові поранення спини та гомілки.
Крім того, до лікарів звернувся літній чоловік, який вночі 25 березня постраждав через російський обстріл Херсона.
У 76-річного херсонця діагностували вибухову та легку черепно-мозкову травми. Йому надали меддопомогу.
- Минулої доби армія Росії убила трьох людей в Херсонській області, а ще 12 дістали поранення. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі.