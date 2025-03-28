Нафтогаз заявив про чергову комбіновану атаку росіян по газовидобувних обʼєктах компанії

Нафтогаз заявив про чергову комбіновану атаку росіян по обʼєктах компанії.
Як зазначається, постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності.
«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
Чумак подякував команді Нафтогазу та всім енергетикам, які щодня доводять, що українська енергосистема здатна вистояти попри будь-які виклики.
Нагадаємо, Росія увечері і вночі атакувала українців 163 дронами. Сили ППО збили 89, ще 51 – знешкодили локаційно.