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Нафтогаз заявив про чергову комбіновану атаку росіян по газовидобувних обʼєктах компанії

Це вже 18-та комбінована атака на інфраструктуру Нафтогазу від початку великої війни й 8-ма з початку цього року.

Нафтогаз заявив про чергову комбіновану атаку росіян по газовидобувних обʼєктах компанії
Ілюстративне фото
Фото: Нафтогаз

Нафтогаз заявив про чергову комбіновану атаку росіян по обʼєктах компанії.

Як зазначається, постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності.

«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Чумак подякував команді Нафтогазу та всім енергетикам, які щодня доводять, що українська енергосистема здатна вистояти попри будь-які виклики.

Нагадаємо, Росія увечері і вночі атакувала українців 163 дронами. Сили ППО збили 89, ще 51 – знешкодили локаційно.

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