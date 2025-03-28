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Пропонували два варіанти: посадовцю і підприємцю з Києва повідомили підозри в схемі ухилення

За даними ДБР, вони пропонували клієнтам працевлаштування з бронюванням або ж списання за станом здоров'я. 

Пропонували два варіанти: посадовцю і підприємцю з Києва повідомили підозри в схемі ухилення
Знайдені кошти
Фото: ДБР у Telegram

Військовому посадовцю з Києва і приватному підприємцю повідомили підозри в налагодженні схеми виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби. За даними Держбюро розслідувань, вони пропонували клієнтам два варіанти "звільнення": списання за станом здоров'я або фіктивне працевлаштування до столичного навчального закладу із подальшим бронюванням. 

За списання вони брали по $25 000, а за працевлаштування у заклад освіти – 5000 доларів. За даними слідчих, у червні 2024 року один з клієнтів, що обрав перший варіант, передав ділкам 7 тис. доларів США авансом, а згодом, після початку оформлення документів - ще 10 тис. доларів США.

"Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні. 

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