За минулу добу Сили оборони ліквідували 1860 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 910 750 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 910750 (+1860)
- танків ‒ 10455 (+17)
- бойових броньованих машин - 21762 (+61)
- артилерійських систем – 25387 (+122)
- РСЗВ – 1344 (+1)
- засоби ППО ‒ 1119 (+1)
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144)
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Дані уточнюються.