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Сили оборони ліквідували 1860 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 910 750 військових.

Сили оборони ліквідували 1860 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1860 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 910 750 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 910750 (+1860) 
  • танків ‒ 10455 (+17)
  • бойових броньованих машин - 21762 (+61) 
  • артилерійських систем – 25387 (+122) 
  • РСЗВ – 1344 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1119 (+1) 
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144)
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Дані уточнюються.

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