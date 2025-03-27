Головне за четвер, 27 березня: атаки на Полтаву та Запоріжжя, 195 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 195 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удар по вокзалу Херсона. Яким запам’ятається 1128-й день повномасштабної війни.

Єлисейський палац в Парижі, 27 березня 2025 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.

Понад чверть боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Куп’янському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 березня – в новині.

Сьогодні, 27 березня, російські терористи завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.

У результаті обстрілу було пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, тому потяг відправився із затримкою у півтори години. На щастя, обійшлося без жертв. Працівники та пасажири перебували в укритті.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибило шибки, пошкоджено кабелі електроживлення та водопостачання.

Увечері 27 березня Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя і область.

За словами керівника ОВА Івана Федорова, спалахнула пожежа на території об'єкту інфраструктури, сталося загоряння дачних будинків, є поранені.

Унаслідок удару росіян у деяких мікрорайонах Полтави зникло світло.

Енергопостачання у місті поступово відновлюється.

На саміті «коаліції охочих» учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон, який організував нинішній захід, передає The Guardian.

Перший принцип – міцна українська армія. Для цього спільна французько-українська делегація поїде до Києва, аби дізнатися, що ще можна зробити для посилення.

Другий – сили гарантування, які не розміщуватимуть на лінії зіткнення, але пропонуватимуть підтримку в стратегічних місцях.

Третій принцип – ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.

Сьогодні під час обстрілу Херсона Росія пошкодила енергетику, а значить – порушила домовленість про припинення ударів по цій інфраструктурі, яка, як вона стверджує, в неї чинна з 18 числа.

Україна збирає докази, які передасть США, щоб вони відреагували. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за результатами саміту коаліції охочих у Парижі.

Подробиці – в новині.

У інтерв'ю Le Figaro Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до весняного наступу на Сумщину та Харківщину.

"Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції... Ми ділилися нашими розвідданими з нашими союзниками (…). Путін готує новий наступ, зокрема на Суми та Харківську область на сході України", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія хотіла розпочати наступ вісім місяців тому, але Україна завадила йому це зробити завдяки спецоперації на Курщині. Тому зараз Росії "потрібен час".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!