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Зеленський: Росія сьогодні обстріляла енергетику в Херсоні. Україна передасть докази США і чекатиме реакції

Два дні тому була ніч, коли енергетику не атакували. Та сьогодні ворог обстріляв енергетику з артилерії. 

Зеленський: Росія сьогодні обстріляла енергетику в Херсоні. Україна передасть докази США і чекатиме реакції
Фото: EPA/UPG

Сьогодні під час обстрілу Херсона Росія пошкодила енергетику, а значить – порушила домовленість про припинення ударів по цій інфраструктурі, яка, як вона стверджує, в неї чинна з 18 числа. 

Україна збирає докази, які передасть США, щоб вони відреагували. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції за результатами саміту коаліції охочих у Парижі. 

Він вважає, що те, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії були три різні документи, уже свідчить про те, що домовленості "не зовсім нормальні". 

"Я вважаю, що три документи говорять про те, що це не зовсім нормальні домовленості – на мою думку. Ось тому так воно і працює з руськими. І тому, на мою думку, якщо сьогодні були порушення і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, бо були удари і по енергетиці. І місто Херсон – цивільне місто, це не поле бою, і цивільні люди втратили енергетику, я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів. У діях", – сказав він. 

Поки неясно, хто слідкує за режимом тиші, Україна чітко розуміє, куди були постріли, що зруйновано і втрачено. За роки війни Україна навчилася збирати докази. Тому міністр оборони отримав наказ підготувати усе і передати США.

"І після цього ми очікуємо на реакцію США. Так як вони говорили, що вони будуть на порушення реагувати", – сказав він. 

Про які домовленості мова?

23-25 березня США зустрічалися з делегаціями України і Росії – окремо. За результатами зустрічі Білий дім опублікував два документи, в яких йшлося про домовленість не бити по енергетиці та в Чорному морі. Росія опублікувала окрему заяву, що режим тиші по енергетиці для неї нібито чинний з 18 числа – дня розмови Дональда Трампа і Путіна. А режим тиші в Чорному морі вона збирається запровадити після послаблення санкцій.

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