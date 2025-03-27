Поліція Миколаївської області посилила заходи безпеки з метою виявлення підозрілих осіб, предметів біля відділків поліції, а також запровадила додаткові етапи перевірки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що запроваджено посилений контроль на блокпостах, у публічних місцях, під час масових заходів, встановлено металодетектори; здійснюється посилена перевірка транспорту та патрулювання територій.

Станом на сьогодні на вулицях населених пунктів збільшена кількість нарядів поліції, які цілодобово стежать за безпекою. Крім того, для оперативного реагування на підозрілі ситуації створені додаткові піші та мобільні патрулі. Також посилено контроль на блокпостах з метою перевірки транспорту на наявність небезпечних предметів та підозрілих осіб.

Фото: Нацполіція

У місцях скупчення людей сформовані підрозділи, оснащені сучасним обладнанням для виявлення вибухових речовин і проведення детальних перевірок.

Також моніторинг здійснюється за допомогою систем відеоспостереження, металодетекторів та детекторів вибухових речовин на входах до важливих об’єктів.

Фото: Напоцліція

"акі заходи спрямовані не лише на зниження ризику терактів, але й на оперативне виявлення потенційних загроз і швидке реагування, що є ключовими чинниками в забезпеченні безпеки населення", - наголосили в поліції.

Як повідомлялося, 7 березні правоохоронці запобігли теракту в Миколаєві, який росіян планували влаштувати поблизу обласного управління поліції. Затримали 19-річну студентку.

24 березня в Національній поліції заявили, що планують посилити заходи безпеки біля відділків для протидії терактам.