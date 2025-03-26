Операція «Чисте місто»: Нацпол повідомив про звільнення двох своїх працівників

Під час розслідування справи Дениса Комарницького викрили двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, які були причетні до протиправної діяльності.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

«Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління», - повідомив департамент.

В установі додали, що продовжаться співпрацю з антикорупційними органами та «вживати всіх необхідних заходів для очищення наших лав від осіб, які порушили закон».

Операція «Чисте місто» і Денис Комарницький