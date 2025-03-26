Операція «Чисте місто»: Нацпол повідомив про звільнення двох своїх працівників

Під час розслідування справи Дениса Комарницького викрили двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, які були причетні до протиправної діяльності.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
«Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління», - повідомив департамент.
В установі додали, що продовжаться співпрацю з антикорупційними органами та «вживати всіх необхідних заходів для очищення наших лав від осіб, які порушили закон».
Операція «Чисте місто» і Денис Комарницький
- 6 лютого цього року стало відомо, що НАБУ і САП провели масштабну операцію, в результаті якої викрили і припинили діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради Денисом Комарницьким.
- У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.
- 10 лютого НАБУ оголосило в розшук Комарницького.
- Директор Антикорупційного бюро Семен Кривонос також повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту. Водночас, він зазначив, що один із підозрюваних намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.
- У банківських скриньках фігурантів справи виявили понад $6,4 млн, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.
- Тоді Bihus info опублікували понад годинний матеріал, заснований на прослуховуванні розмов київських посадовців та Дениса Комарницького і його офісу. За даними журналістів, до списку пов'язаних з Комарницьким осіб потрапили: заступник Кличка, куратор земельного департаменту Петро Оленич, заступник Кличка, секретар Київради Володимир Бондаренко, фактичний "головний архітектор" Києва (директор департаменту містобудуванні і архітектури") Олександр Свистунов, його заступниця, як і ще декілька співробітників, голова управління розвитку та планування території Тетяна Зайченко, директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентина Пелих, директор інституту земельних відносин Ігор Долинський, в.о. керівника "Київгенплану" Дмитро Ликов, а також керівник департаменту транспортної інфраструктури Кандибор, директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв, його заступник Федорук, керівник КП "Спецжитлофонд" і заступники та інші посадовці. І це лише виконавча лінія КМДА, без людей з Київради.
- Після оприлюднення НАБУ інформації про розслідування, а також після публікації прослуховування, столична влада провела низку звільнень. Але не всіх фігурантів плівок.
- Частину з посадовців затримали, проти них ведеться слідство. Комарницького затримати не вдалося – він виїхав за кордон і оголошений у розшук.
- Журналісти УП знайшли згодом його у Відні.