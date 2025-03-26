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Паліса розповів про потребу паритетного припинення вогню і «червоні лінії» на переговорах зі США

"Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов", - наголосив заступник глави ОПУ.

Паліса розповів про потребу паритетного припинення вогню і «червоні лінії» на переговорах зі США
заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса
Фото: скрин відео

Україну цікавить паритетне припинення вогню. У разі порушення домовленостей наша держава буде негайно відповідати.

Так прокоментував результати зустрічі з американською делегацією у Саудівській Аравії заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

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Він повідомив, що сторони продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американцями ще в Джидді.

«Погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США. Ми попереджали американську команду, що рускі тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей», - наголосив Паліса.

Заступник глави ОПУ підкреслив, що не буде «жодних розмов про територіальні поступки». 

«Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає», - додав Паліса.

  • 25 березня у Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США. Перед цим Україна і США провели переговори 23 березня. У понеділок, 24 березня, американська делегація протягом 12 годин проводила перемовини з росіянами. Опісля США та Росія мали оприлюднити спільну заяву, але цього не зробили.
  • Білий дім згодом повідомив, що на переговорах США і Росії в Саудівській Аравії сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
  • Також домовилися, що Штати допоможуть Росії відновити доступ до світового ринку ескорту сількогосподарської продукції та добрив і знизити витрати на морське страхування і розширити доступ до портів та платіжних систем для цих трансакцій. Раніше вона отримала всі ці обмеження як санкції за повномасштабне вторгнення. 
  • Українська делегація на зустрічі з американською в Саудівській Аравії не обговорювала ні питання територій, ні питання контролю над енергетичними об'єктами. Були переговори технічної команди про те, як встановити режим припинення вогню в морі та перестати атакувати енергетичні об'єкти. Володимир Зеленський, щоправда, зауважив, що США, вочевидь, говорили про території з Росією.
  • Згодом Дональд Трамп визнав можливим затягування Росією часу в досягненні припинення війни. У розмові з телеканалом Newsmax він сказав, що Путін може зволікати з мирною угодою. 
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