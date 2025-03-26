Паліса розповів про потребу паритетного припинення вогню і «червоні лінії» на переговорах зі США

"Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов", - наголосив заступник глави ОПУ.

Україну цікавить паритетне припинення вогню. У разі порушення домовленостей наша держава буде негайно відповідати.

Так прокоментував результати зустрічі з американською делегацією у Саудівській Аравії заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Він повідомив, що сторони продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американцями ще в Джидді.

«Погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США. Ми попереджали американську команду, що рускі тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей», - наголосив Паліса.

Заступник глави ОПУ підкреслив, що не буде «жодних розмов про територіальні поступки».

«Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає», - додав Паліса.