Досвід, який дозволив збудувати під Покровськом “Лінію дронів”, здобувався дуже важко. Українські воїни були змушені вчитися на ходу і часто потрапляли в пілоти БПЛА з інших спеціальностей. Боєць на позивний Студент, що зараз воює на одному з напрямків в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, у спецпроєкті "Війна. Покровський напрямок" розповідає, як відходив з-під Авдіївки під ворожими дронами та про свій шлях до керування дроном.