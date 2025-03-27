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Війна. Покровський напрямок

Відхід з-під Авдіївки, поранення, госпіталь, СЗЧ, перехід у дронники: боєць з позивним Студент розповів про свій бойовий шлях

Зараз військовослужбовець воює в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”.

Відхід з-під Авдіївки, поранення, госпіталь, СЗЧ, перехід у дронники: боєць з позивним Студент розповів про свій бойовий шлях
Студент, оператор дронів

Досвід, який дозволив збудувати під Покровськом “Лінію дронів”, здобувався дуже важко. Українські воїни були змушені вчитися на ходу і часто потрапляли в пілоти БПЛА з інших спеціальностей. Боєць на позивний Студент, що зараз воює на одному з напрямків в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, у спецпроєкті "Війна. Покровський напрямок" розповідає, як відходив з-під Авдіївки під ворожими дронами та про свій шлях до керування дроном.

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