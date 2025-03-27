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Через російські обстріли до медиків звернулися ще троє херсонців

У потерпілих діагностували вибухові травми.

Через російські обстріли до медиків звернулися ще троє херсонців
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Троє жителів Херсона постраждали від обстрілів і звернулися по медичну допомогу.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Так, 7 березня під удар потрапив 65-річний чоловік, 12 березня постраждав 56-річний херсонець, а 26 березня поранення отримав 85-річний житель міста.

Медики діагностували у потерпілих вибухові травми, а у літнього чоловіка поранення ноги.

В ОВА зазначили, що всім постраждалим надали необхідну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

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