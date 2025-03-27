Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула 159, найбільше атак росіян – на Покровському напрямку

Також чимала кількість штурмових дій ворога фіксується на Куп’янському, Лиманському і Торецькому напрямках.

Станом на 16.00 27 березня кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 159.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських ударів зазнали населені пункти Блешня, Уланове, Біла Береза, Ходине, Малушине, Нова Слобода, Олександрівка, Порозок, Стрілецька Пушкарка, Дмитрівка, під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Миропільське, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Хмелівка.

На Харківському напрямку відбулися чотири штурми загарбників у бік Вовчанська.

На Куп’янському ворог 25 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки, триває 19 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку агресор 27 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Колодязі, Мирне, Ямполівка та у напрямках Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки. Наразі продовжуються 10 боєзіткнень.

На Сіверському три наступальні дії проводив противник поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Предтечиного, ще дві атаки триває.

На Торецькому противник 21 раз атакував позиції наших військ у районах Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька та в напрямках Диліївки, Леонідівки, Щербинівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському ворог 41 раз атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямках Малинівки і Новоолександрівки, вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Новопавлівському наші оборонці відбивають 13 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Дніпроенергія та Бурлацьке.

На Гуляйпільському ворог проводив 8 штурмових дій у районах населених пунктів Привільне, Новосілка та в бік Вільного Поля. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко, Новодарівка, Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі атаки. Противник намагався просунутись вперед в напрямку населених пунктів Щербаки, Лобкове та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курському сьогодні відбулися 8 бойових зіткнень, одне з них ще триває. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 14 КАБ та здійснив 237 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.