Росіяни вдарили по вокзалу Херсона і пошкодили вагон

Сьогодні, 27 березня, російські терористи завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.
Про це повідомили у пресслужбі перевізника.
У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, тому потяг відправився із затримкою у півтори години.
На щастя, обійшлося без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.
За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.
- Російська армія вдень влаштувала масований обстріл Херсона. Відомо про двох жертв і поранених.