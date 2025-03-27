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Росіяни вдарили по вокзалу Херсона і пошкодили вагон

Люди не постраждали. 

Росіяни вдарили по вокзалу Херсона і пошкодили вагон
Фото ілюстративне
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 27 березня, російські терористи завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. 

Про це повідомили у пресслужбі перевізника. 

У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, тому потяг відправився із затримкою у півтори години. 

На щастя, обійшлося без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

  • Російська армія вдень влаштувала масований обстріл Херсона. Відомо про двох жертв і поранених. 
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