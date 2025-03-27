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Зеленський: без розвідданих США ми не знаємо, коли вилітає балістика

Він вважає повернення доступу до розвідки важливим результатом. 

Зеленський: без розвідданих США ми не знаємо, коли вилітає балістика
Металеві уламки балістичних ракет, випущених по Харкову,
Фото: facebook/Сергій Болвінов

Отримання розвідувальних даних від США є критично важливим для захисту українців, оскільки лише так можна дізнатися про запуск ворогом балістики. Балістикою росіяни атакують переважно цивільні об'єкти, пояснив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю групі каналів Eurovision News.

Він вважає повернення отримання розвідувальних даних дуже важливим результатом перемовин з США. Зеленський нагадав, що від початку повномасштабної війни просив прямого доступу до інформації про виліт ракет, але його не дали.

"Без американських розвідданих ми не контролюємо вихід балістичних ракет з Росії по наших людях", – сказав він. 

  • У лютому США поставили на паузу надання Україні всією військової допомоги, яка не встигла потрапити на її територію. Також вона перестала надавати розвідувальні дані. У Вашингтоні це пояснювали необхідністю показати Україні серйозність намірів США встановити мир. 
  • Паузу в допомозі Дональд Трамп зняв після того, як Україна погодилася на перемовинах у Саудівській Аравії повністю припинити вогонь. Повного припинення вогню зрештою так і не відбулося, бо цього не захотіла Москва. 
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