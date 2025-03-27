Зеленський: без розвідданих США ми не знаємо, коли вилітає балістика

Отримання розвідувальних даних від США є критично важливим для захисту українців, оскільки лише так можна дізнатися про запуск ворогом балістики. Балістикою росіяни атакують переважно цивільні об'єкти, пояснив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю групі каналів Eurovision News.
Він вважає повернення отримання розвідувальних даних дуже важливим результатом перемовин з США. Зеленський нагадав, що від початку повномасштабної війни просив прямого доступу до інформації про виліт ракет, але його не дали.
"Без американських розвідданих ми не контролюємо вихід балістичних ракет з Росії по наших людях", – сказав він.
- У лютому США поставили на паузу надання Україні всією військової допомоги, яка не встигла потрапити на її територію. Також вона перестала надавати розвідувальні дані. У Вашингтоні це пояснювали необхідністю показати Україні серйозність намірів США встановити мир.
- Паузу в допомозі Дональд Трамп зняв після того, як Україна погодилася на перемовинах у Саудівській Аравії повністю припинити вогонь. Повного припинення вогню зрештою так і не відбулося, бо цього не захотіла Москва.