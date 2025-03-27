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Соцопитування: рівень довіри до Зеленського серед українців зріс і становить майже 70%

Не довіряють президенту 28% громадян. 

Соцопитування: рівень довіри до Зеленського серед українців зріс і становить майже 70%
Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками форуму, 23 лютого 2025 р
Фото: EPA/UPG

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати соцопитування щодо довіри до президента Володимира Зеленського. 

Як йдеться у пресрелізі, станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряють діючому главі держави, не довіряють – 28%. Баланс довіри-недовіри становить +41%.

А у період із 14 лютого по 4 березня 67% довіряли Президенту, 29% – не довіряли. Баланс довіри-недовіри становив +38%.

Максимальний рівень довіри до Зеленського був у травні 2022 року. Тоді цей показник становив 90%.

Фото: КМІС

У всіх регіонах України ситуація подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний. Зокрема у всіх регіонах частка тих, хто довіряє, становить 68-71% (а частка тих, хто не довіряє – 27-31%).

Фото: КМІС

  • Попри війну проти російських загарбників та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців (58%) є щасливими, лише кожен шостий українець (16%) відчуває себе нещасливим.
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