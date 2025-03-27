Соцопитування: рівень довіри до Зеленського серед українців зріс і становить майже 70%

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати соцопитування щодо довіри до президента Володимира Зеленського.
Як йдеться у пресрелізі, станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряють діючому главі держави, не довіряють – 28%. Баланс довіри-недовіри становить +41%.
А у період із 14 лютого по 4 березня 67% довіряли Президенту, 29% – не довіряли. Баланс довіри-недовіри становив +38%.
Максимальний рівень довіри до Зеленського був у травні 2022 року. Тоді цей показник становив 90%.
У всіх регіонах України ситуація подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний. Зокрема у всіх регіонах частка тих, хто довіряє, становить 68-71% (а частка тих, хто не довіряє – 27-31%).
- Попри війну проти російських загарбників та виклики, з якими стикається суспільство, більшість українців (58%) є щасливими, лише кожен шостий українець (16%) відчуває себе нещасливим.