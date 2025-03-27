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Рада підтримала посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів

Держспецзвʼязок буде здійснювати державний контроль в сфері технічного захисту та кіберзахисту.

Рада підтримала посилення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 27 березня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (законопроєкт № 11290).

Як зазначає нардеп Ірина Геращенко, законопроєкт підтримали 240 народних обранців.

Інформаційні ресурси, розпорядниками яких є органи держвлади, будуть оброблятися в системі комплексного захисту інформації. 

Передбачається:

  • заходи  безпеки та визначається рівень ризику, пов’язаного з критичністю робіт і послуг для забезпечення функціонування своїх інформаційно-комунікаційних систем;
  • стандартизація криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, протидії технічним розвідкам;
  • запровадження системи оцінювання стану кіберзахисту;
  • залучення Мінцифри та МЗС до складу національної системи кібербезпеки з визначенням їх основних завдань.

Держспецзвʼязок буде здійснювати державний контроль у сфері технічного захисту та кіберзахисту.

Цим законопроєктом значно розширюються повноваження Державної служби спеціального зв'язку, Мінцифри і силових структур.

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