За добу на фронті відбулося 224 боєзіткнення, ЗСУ зупинили 88 ворожих атак на Покровському напрямку

Розпочалася 1128 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Наші захисники стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 224 боєзіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 77 авіаударів, скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6743 обстріли, зокрема 159 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2646 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Краснопілля, Угроїди, Михайлівське, Проходи, Миропільське Сумської області; Новопіль Донецької області; Комишуваха, Темирівка, Кам’янське, Новоукраїнка, Приморське, Степногірськ Запорізької області; Новоолександрівка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Ямполівка, Новосергіївка, у бік Нового, Колодязів та Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Торецька, Дачного, Кримського та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Преображенка, Покровськ, Промінь, Відродження, Новосергіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак в напрямку населених пунктів Розлив, Веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 16 атак в районах населених пунктів Рівнопіль, Новосілка, Привільне, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки та в напрямку Степового.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 керованих авіаційних бомб, здійснив 492 обстріли, дев’ять з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, радіолокаційній станції та артилерійському засобу противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 108 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.