Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)

Ввечері 26 березня росіяни завдали ударів “шахедами” по Харкову. Росіяни атакували одразу декілька місць.

Спершу був удар по Київському району. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше він додав, що ще один вибух, попередньо, стався у центрі міста. Згодом мер повідомив про нові вибухи у Харкові.

Після 22 години Ігор Терехов повідомив, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову БпЛА. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди.

Станом на ранок відомо про 11 потерпілих. Пошкоджено цивільні машини та господарські споруди.

"Серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога. Гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка", – розповів голова Харківської РВА Синєгубов.