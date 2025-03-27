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Міністр фінансів США: угода про копалини перетворилася на "економічне партнерство"

Урядовець припускає, що підписи під документом можуть з'явитися вже наступного тижня.

Міністр фінансів США: угода про копалини перетворилася на "економічне партнерство"
Скотт Бессент
Фото: PBS

Очільник американського Мінфіну Скотт Бессент заявив в інтерв'ю Fox News, що замість угоди про видобуток корисних копалин Україна отримала на розгляд ширший документ щодо "економічного партнерства".

Як пише "Укрінформ", урядовець спрогнозував початок повномасштабного обговорення цієї редакції угоди вже наступного тижня і не виключає, що тоді ж під документом можуть з'явитися підписи сторін.

За словами Бессента, він не вповноважений коментувати, чи відображає угода американський інтерес до українських енергетичних об'єктів, адже ядерна галузь не є його зоною відповідальності в адміністрації США.

Натомість міністр підтвердив, що рішення щодо подальшого посилення чи послаблення санкцій проти Росії з боку Вашингтона залежить від того, як діятиме російське керівництво у процесі мирних переговорів. 

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