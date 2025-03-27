Трамп готовий обміняти зниження мит для Китаю на продаж TikTok

До 5 квітня соцмережі потрібно знайти нового власника.

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість зниження запроваджених проти Китаю мит на товари, якщо у Пекіні сприятимуть угоді про зміну власника соціальної мережі TikTok.

Як пише Reuters, господар Білого дому стверджує, що Китай "має зіграти свою роль" у процесі продажу компанією ByteDance прав на сервіс коротких відео, яким користуються приблизно 170 мільйонів американців.

5 квітня спливає ініційоване новою адміністрацією відтермінування набуття чинності закону про заборону TikTok у США. Трамп готовий продовжити цей дедлайн, але єдиний спосіб остаточно вирішити питання - це домогтися продажу мережі некитайській компанії, яким опікується найближче коло глави держави.

Після повернення на посаду президента Трамп запровадив тарифи у 20% проти Китаю.