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Трамп готовий обміняти зниження мит для Китаю на продаж TikTok

До 5 квітня соцмережі потрібно знайти нового власника.

Трамп готовий обміняти зниження мит для Китаю на продаж TikTok
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість зниження запроваджених проти Китаю мит на товари, якщо у Пекіні сприятимуть угоді про зміну власника соціальної мережі TikTok.

Як пише Reuters, господар Білого дому стверджує, що Китай "має зіграти свою роль" у процесі продажу компанією ByteDance прав на сервіс коротких відео, яким користуються приблизно 170 мільйонів американців.

5 квітня спливає ініційоване новою адміністрацією відтермінування набуття чинності закону про заборону TikTok у США. Трамп готовий продовжити цей дедлайн, але єдиний спосіб остаточно вирішити питання - це домогтися продажу мережі некитайській компанії, яким опікується найближче коло глави держави. 

Після повернення на посаду президента Трамп запровадив тарифи у 20% проти Китаю

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