Рютте вважає, що Європі і США «не час діяти поодинці» щодо безпеки

"Коли йдеться про безпеку Європи та Північної Америки, альтернативи НАТО немає", - вважає генсек Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте закликав США та Європу до єдності на тлі зростання напруженості у світі, передає Reuters.

Рютте, виступаючи у Варшавській школі економіки, наголосив, що «зараз не час діяти поодинці». Його застереження пролунало на тлі зростаюння сумнівів щодо майбутнього трансатлантичного альянсу та розбіжностей у підходах до Росії.

Раніше цього місяця президент США Дональд Трамп поставив під сумнів готовність Вашингтона захищати союзників, які, на його думку, не роблять достатнього внеску у власну оборону. Це викликало занепокоєння серед європейських лідерів, які прагнуть продовжити підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.

«Глобальні виклики безпеці надто великі, щоб їх можна було вирішити поодинці. Коли йдеться про безпеку Європи та Північної Америки, альтернативи НАТО немає», – заявив Рютте.

На запитання журналістів, чи можуть союзники НАТО і надалі довіряти США після скандалу з витоком даних із секретного чату, Рютте відповів ствердно: «Безумовно, вони залишаються нашим найбільшим партнером і союзником».

Водночас генсек наголосив, що відносини мають бути взаємними.

«Європі потрібно знати, що дядько Сем, як і раніше, нас підтримує. Але Америці також потрібно бачити, що її союзники по НАТО активізуються», - зауважив Рютте.

Він також зазначив, що саміт НАТО у червні дасть можливість зробити альянс «сильнішим, справедливішим і смертоноснішим».

«Справедливіший НАТО означає, що всі союзники робитимуть чесний внесок у нашу безпеку», – підкреслив генсек.

Попри бажання Трампа досягти миру в Україні, Рютте заявив, що після завершення війни відносини з Росією залишатимуться напруженими.

«Повернення до нормальності не буде. На це підуть десятиліття через повну відсутність довіри. Загроза все ще існує», – заявив генсек Альянсу.

За його словами, Росія залишається «найзначнішою» загрозою безпеці НАТО.

«З урахуванням новітніх ракетних технологій, які надходять із Росії, різниця між атакою на Варшаву та атакою на Мадрид становить 10 хвилин. Тому ми всі перебуваємо на східному фланзі», – наголосив Рютте.