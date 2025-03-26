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В Естонії росіянину дали 15 років тюрми за шпигунство та підпал авто на українських номерах

На думку естонської прокуратури, підпал авто був спланований російськими спецслужбами і є частиною гібридних атак Росії проти Естонії.

В Естонії росіянину дали 15 років тюрми за шпигунство та підпал авто на українських номерах
Ілюстративне фото
Фото: rus.lsm.lv

Суд в Естонії визнав Андрія Макарова, який має російське та естонське громадянство, винним у державній зраді та засудив його до 15 років позбавлення волі, передає DW.

Навесні 2024 року підсудний за дорученням Росії підпалив у Тарту автомобіль із українським номерним знаком. Макаров попередньо видряпав на капоті авто назву проросійської партії KOOS. Потім він зняв підпал на відео та поширив його через соціальні мережі.

Макаров скоїв злочин за допомогою громадянина Білорусі Станіслава Маркіна, який визнав провину.

На думку естонської прокуратури, це був спланований напад, який є частиною гібридних атак Росії проти Естонії: злочин був спрямований на розпалювання розколу в естонському суспільстві та залякування українців, які мешкають у країні.

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Андрія Макарова також звинуватили у шпигунстві за колишнім російським військовослужбовцем, який утік із РФ і зараз проживає у Литві. Крім того, у Латвії підсудний збирав інформацію про військову техніку союзників Естонії щодо НАТО – ці дані, за твердженням прокураторів, мали бути передані російським спецслужбам.

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