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У Німеччині поліція провела рейди проти еритрейських терористів

В операції було задіяно понад 200 правоохоронців.

У Німеччині поліція провела рейди проти еритрейських терористів
Фото: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

Поліція Німеччини проводить масштабний загальнонаціональний рейд проти опонентів уряду в Еритреї, пише Reuters.

Операція, спрямована проти 19 об'єктів нерухомості в шести федеральних землях і 17 осіб, підозрюваних у членстві так званої "Бригади Н'хамеду", яка класифікується як терористична організація.

Вісім об’єктів нерухомості були розташовані у Гессені, чотири – у Північному Рейні-Вестфалії, три – у Баварії, два – у Баден-Вюртемберзі та по одному в землях Мекленбург-Передня Померанія та Рейнланд-Пфальц.

В операції було задіяно понад 200 поліцейських.

Рейд відбувся і в сусідній Данії.

У повідомленні додається, що жодних арештів поки що не було.

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Стверджується, що 17 підозрюваних були засновниками або членами німецького відділення Brigade N'hamedu, міжнародної мережі, метою якої є "повалення уряду в Еритреї", йдеться в заяві.

Поліція стверджує, що деякі члени групи вважають законним насильство проти державних установ Німеччини, поліції та сил безпеки.

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