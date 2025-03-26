Скандал входить у чат

15 березня армія США завдала десятків ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Напередодні, 11 березня, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц створив у месенджері Signal робочий чат під назвою “Houthi PC Small Group” для обговорення з колегами майбутньої операції проти хуситів. Волц додав до чату майже два десятки топ-чиновників Америки, зокрема, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Гегсета, директора ЦРУ Джона Реткліффа, директорку національної розвідки Тулсі Габбард, спецпредставника Дональда Трампа Стіва Вітхоффа. А разом з ними, вочевидь, помилково — редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга. Який 24 березня о публікував історію про секретний чат на The Atlantic.

Що сталося?

“Всі в Білому домі можуть погодитися в одному: Майкл Волц — довбаний ідіот”, — заявив Politico співрозмовник, наближений до адміністрації Трампа.

Фото: EPA/UPG радник президента США з національної безпеки Майкл Волц

Важко не погодитися. Радник президента США з національної безпеки на рівному місці виставив адміністрацію Трампа збіговиськом некомпетентних роззяв, які обговорюють питання національної безпеки у незахищеному просторі в присутності сторонньої особи.

Ось як це описав те, що відбувалося, Джеффрі Голдберг: “У вівторок, 11 березня, я отримав запит на підключення до Signal від користувача Майкла Вальца. (...) Я припустив, що Майкл Вальц, про якого йдеться, був радником президента Дональда Трампа з національної безпеки. (...)

Через хвилину особа, названа лише «MAR» — держсекретар Марко Антоніо Рубіо — написала «Майк Нідхем від Дердепу», вочевидь призначивши нинішнього радника Державного департаменту своїм представником. У той самий момент користувач Signal, ідентифікований як «JD Vance», написав: «Енді Бейкер від віцепрезидента». Через хвилину після цього «TG» (імовірно Тулсі Габбард, директор національної розвідки або хтось, що маскується під неї) написав: «Джо Кент від DNI». Через дев’ять хвилин «Скотт Б» — очевидно, міністр фінансів Скотт Бессент або хтось, хто підмінив його особу, написав: «Ден Кац від Міністерства фінансів». О 16:53 користувач на ім'я «Піт Хегсет» написав: «Ден Колдуелл від Міністерства оборони». А о 18:34 «Браян» написав «Браян Маккормак від NSC» (Рада нацбезпеки). Ще одна особа відповіла: «Джон Реткліфф» написав о 17:24 ім’я співробітника ЦРУ, який буде включений до групи. Я не називаю це ім'я, тому що ця людина є чинним розвідником.

Директори, мабуть, зібралися. Загалом 18 осіб були зазначені як члени цієї групи, включаючи різних посадовців Ради національної безпеки; Стів Віткофф, представник президента Трампа з питань Близького Сходу та України; Сюзі Вайлз, керівниця апарату Білого дому; і хтось названий лише «С.М.», якого я вважав за Стівена Міллера (старший радник президента США Дональда Трампа з питань політики)”.

Фото: theatlantic.com

Далі почалось найцікавіше. Топи американської адміністрації обговорюють, чи варто атакувати хуситів і наскільки це цікаво американцям. Зокрема, обліковий запис із позначкою “JD Vance” переконував співрозмовників, що атакувати хуситів немає сенсу, бо ті, мовляв, шкодять торговим маршрутам, через які здійснюється лише 3% торгівлі США і 40% європейської торгівлі. “Я просто ненавиджу знову рятувати Європу”, — констатував абонент.

Фото: theatlantic.com

Згодом користувач на ім'я “Піт Хегсет” опублікував повідомлення, які редактор The Atlantic не оприлюднив, зазначивши: “Інформація, що міститься в них, якби її прочитав супротивник Сполучених Штатів, імовірно могла б бути використана для завдання шкоди американському військовому та розвідувальному персоналу, особливо на Близькому Сході, зоні відповідальності Центрального командування. Що я скажу, щоб проілюструвати шокуючу безрозсудність цієї розмови Signal, так це те, що повідомлення Гегсета містило оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США, і послідовність атак”.

“Я буду молитися за перемогу”, — написав у відповідь “JD Vance”, ще двоє користувачів згодом додали молитовні емодзі.

Реакція Білого дому

Після ударів по хуситах Джеффрі Голдберг видалився з групового чату і почав запитувати. І вже через кілька годин отримав підтвердження від речника Ради національної безпеки США, що повідомлення у чаті, які журналіст заскрінив і вислав йому, “схожі на автентичні”.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Рада національної безпеки та Білий дім вивчають, як номер Голдберга “був ненавмисно доданий до чату”. При цьому вона зазначила, що жодних воєнних планів в чаті не обговорювали і жодних секретних матеріалів туди не надсилали.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф на слуханнях у Сенаті визнав, що брав участь у чаті, але його частина розмови була “цілком допустимою і законною і не містить секретної інформації”.

Фото: EPA/UPG Віцепрезидент Джей Ді Венс приймає у Джона Реткліффа присягу голови ЦРУ

Дональд Трамп спочатку заявив, що нічого не знає про скандал, проте згодом заявив, що “Майкл Волц засвоїв урок і він хороша людина”. Він також додав, що Голдберг вийшов з чату, бо “визнав це дуже нудно”. При цьому президент США зазначив, що винен не особисто його радник, а хтось зі співробітників Волца “нижчого рівняв”. Сам Волц сказав Fox News, що взяв на себе “повну відповідальність” за випадкове додавання Джеффрі Голдберга до чату, але все ще намається з’ясувати, як саме це сталося.

Це насправді було випадково?

Конспірологічний спосіб мислення версію про випадкову помилку, звісно, виключає. Ну справді, чи міг дуже досвідчений американський політик і експерт випадково додати в чат журналіста, відомого своїм критичним ставленням до Дональда Трампа? Тим більше, журналіста The Atlantic, видання, яке активно критикує Трампа і республіканців, а власницею є Лорен Джобс — близька подруга Камали Гарріс. У 2020 році саме Голдберг повідомив, що Трамп назвав американців, які загинули на війні “невдахами” і “лохами”. Як сказав CNN співрозмовник з оточення Трампа, “ви не могли вибрати гіршу людину, ніж Голдберг, щоб додати її до чату”.

Тож кожен відповість на питання про випадковість сам. Відповідь автора, обтяженого десятиліттями спостереженням за українськими політиками і топчиновниками, — так міг. Не треба недооцінювати притаманну кожному з нас недбалість.

Якими будуть наслідки?

Негайних кадрових рішень, ймовірно, не буде. Стиль Дональда Трампа не передбачає визнання помилок своїх чи найближчого оточення.

Зрозуміло, розслідування ймовірного порушення протоколів безпеки з боку Майкла Волца, буде формальним. Хоч, як припускають американські експерти, він міг порушити одразу кілька норм законів, що регулюють поводження з чутливою інформацією що стосується національної безпеки.

Фото: Haiyun Jiang for The New York Times Президент США Дональд Трамп і радник США з національної безпеки Волц

Проте скандал з чатом у Signal буде вагомим аргументом для опонентів чинної адміністрації — як для демократів, так і для внутрішньопартійної фронди. У перспективі, коли кількість невдач чи провалів адміністрації Дональда Трампа перейде критичну позначку.

Обтяжливою обставиною, ймовірно, буде факт використання особистих телефонів, адже Signal не можна завантажити на службові гаджети. При цьому у всіх без винятку чиновників є сложбові смартфони і ноутбуки із встановленими захищеними засобами зв’язку.

В ЄС все почули: “Я просто ненавиджу знову рятувати Європу”

Як пишуть європейські медіа і кажуть оффрекордс дипломати ЄС, обговорення в чаті Signal зайвий підтвердило: зневажливе ставлення адміністрації США до європейців — це не просто публічна поза задля розваги електорату. Це світогляд.

“Я просто ненавиджу знову рятувати Європу”, — написав в чаті Джей Ді Венс, пропонуючи призупинити удар по об’єктах хуситів, бо від цього більше європейці, а не США.

“Я повністю поділяю вашу зневагу до європейських халявщиків. Це жалюгідно”, — відповів міністр оборони.

Ще один чиновник запропонував: європейцям треба виставити рахунок.

Послання в Європі, поза сумнівом, почули.

Фото: EPA/UPG Саміт у Брюсселі: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Чому Signal?

“Є так багато вагомих причин бути на Signal. Тепер включно з можливістю для віцепрезидента США випадковим чином додати вас до групового чату для координації важливих військових операцій. Не втрачайте цю можливість”, — написав в X написав Моксі Марлінспайк, колишній шеф безпеки в Twitter і один із засновників Signal.

Signal — один з найбільш захищених месенджерів, який активно використовують органи влади і спеціальні служби у цілому світі. В тому числі — Сили оборони. Signal використовує наскрізне шифрування, тобто лише відправник і одержувач, можуть читати відомлення один одному. Signal також не зберігає і не передає метадані — час, IP-адреси, — що робить месенджер одним з найбыльш захищених систем у світі. Signal також не передає дані про користувачів органам влади, а статус некомерційної організаціїубезпечує від економічного тиску з боку органів влади.

“Можна, звісно, підняти Element на власному сервері, проте з базових сервісів, які не потребують додаткових знань і ресурсів для користування, Signal — найбільш безпечний, — переконаний співрозмовник LB.ua у розвідувальному співтоваристві. — Значна частина робочої комунікації Сил оборони так чи інак побудована на Signal”.

“Signal або працює для всіх, або не працює ні для кого. Кожен військовий у світі використовує Signal, кожен політик, про якого я знаю, використовує Signal. Кожен генеральний директор, якого я знаю, використовує Signal, тому що будь-хто, хто має щось справді конфіденційне для спілкування, розуміє, що зберігання цього в базі даних Meta або в відкритому вигляді на якомусь сервері Google не є хорошою практикою”, — заявляв Мередіт Віттакер, очільник компанії-розробника Signal.

Фото: Matthias Balk

Невеличке уточнення від співрозмовників сектору кібербезпеки Сил оборони України: десктопна версія Signal набагато вразливіша для зловмисників. Звісно, якщо ви є носієм важливої інформації варто хоча б раз на кілька днів перевіряти перелік гаджетів, які підключені до вашого акаунту в Signal.

І найголовніше: більшість витоків відбувається не завдяки кіберталантам зловмисників чи офіцерів ворожої розвідки. А через людський фактор, як у випадку з Волцом.

Але таке вже було?

Звісно, було. І не раз. Нехтування топпосадовцями протоколів безпеки — не новина.

Державний секретар США у 2015-2016 роках Гілларі Клінтон використовувала приватну пошту для робочого листування. В тому числі, в її приватному акаунті на Gmail знайшли 113 електронних листів із грифованою інформацією, у тому числі вісім документів з гривом “Цілком таємно”.

До речі, тоді чимало з учасників чату “Houthi PC Small Group” публічно висловлювали своє обурення через порушення протоколів безпеки з боку Клінтон.

А в 2023 році з’ясувалося, що Дональд Трамп зберігав щонайменше 37 секретних документів у спальні, ванній та інших приміщеннях свого приватного маєтку у Мар-а-Лаго.

Ні Гілларі Клінтон, ні Дональд Трамп не були покарані за свою безпекову недбалість. Про те, хто і при яких обставинах мав (чи має) доступ до месенджерів вищого керівництва України ми дізнаємося в кращому випадку через роки.