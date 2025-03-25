Трамп назвав ситуацію з чатом у Signal «несерйозним» збоєм і вважає, що Волц «засвоїв урок»

Президент США Дональд Трамп назвав витік секретних даних із групового чату «незначним інцидентом», передає The Guardian.

Трамп заявив, що це був «єдиний збій за два місяці, і він виявився несерйозним». Президент також додав, що його радник із національної безпеки Майк Волц «засвоїв урок».

Попри такі заяви, критики адміністрації Трампа вважають інцидент серйозним порушенням національної безпеки. Інцидент вплинув на щорічні слухання сенатського комітету з розвідки, присвячені глобальним загрозам, з якими стикаються Сполучені Штати. Серед присутніх на слуханні були двоє учасників згаданого групового чату – директор національної розвідки Тулсі Габбард та директор ЦРУ Джон Реткліфф. Їм довелося відповідати на запитання сенаторів щодо обставин витоку та рівня загрози для державної безпеки.

На слуханнях глава національної розвідки Тулсі Габбард ухилилася від питань щодо своєї причетності до групового чату. Вона також неодноразово заявляла, що у розмові не було жодної секретної інформації.

Директор ФБР Кеш Патель відмовився повідомити, чи бюро розслідуватиме заяви про те, що члени кабінету міністрів неправомірно розкрили в чаті інформацію щодо національної безпеки.