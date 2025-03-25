Трамп розкритикував свій портрет, який висить у Капітолії ще із 2019 року

Президент США Дональд Трамп розкритикував свій портрет авторства художниці британського походження Сари Бордман, який висить у Капітолії ще із 2019 року.

Як пише The Times, він узагалі попросив прибрати картину.

Цю картину у 2019 році виставили в галереї президентів Денверської ротонди. На ній Трамп зображений із пухкими щічками та "дещо нарощеними" щелепами, оточений імпресіоністським сяйвом.

Незрозуміло, чому картина раптово привернула увагу Трампа, але в неділю ввечері він розкритикував її на своїй платформі Truth Social і заявив, що зображення "навмисно спотворене".

Американський президент проскаржився, що портрет президента Барака Обами, виконаний Бордмен, виглядає чудовим, і припустив, що причиною спотворення його власного портрета є політика.

Він також зробив зневажливі коментарі щодо Бордман, яка є британкою і живе в Колорадо-Спрінгс. За словами Трампа, художниця "втратила свій талант з віком".

Натомість Бордман зазначила, що політика тут ні до чого і просто хотіла, щоб "45-й президент мав своє місце в історії".

"Мій портрет президента Трампа назвали вдумливим, неконфліктним, не злим, не щасливим, не твітуючим. Через 5, 10, 15, 20 років він стане ще одним президентом на стіні...і йому потрібно виглядати нейтрально", – сказала вона місцевим ЗМІ.