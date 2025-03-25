Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
ГоловнаСвіт

Трамп розкритикував свій портрет, який висить у Капітолії ще із 2019 року

Він попросив вивезти картину з Капітолію. 

Трамп розкритикував свій портрет, який висить у Капітолії ще із 2019 року
Портрет Дональда Трампа у Капітолії
Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп розкритикував свій портрет авторства художниці британського походження Сари Бордман, який висить у Капітолії ще із 2019 року.

Як пише The Times, він узагалі попросив прибрати картину. 

Цю картину у 2019 році виставили в галереї президентів Денверської ротонди. На ній Трамп зображений із пухкими щічками та "дещо нарощеними" щелепами, оточений  імпресіоністським сяйвом.

Незрозуміло, чому картина раптово привернула увагу Трампа, але в неділю ввечері він розкритикував її на своїй платформі Truth Social і заявив, що зображення "навмисно спотворене".

Американський президент проскаржився, що портрет президента Барака Обами, виконаний Бордмен, виглядає чудовим, і припустив, що причиною спотворення його власного портрета є політика. 

Він також зробив зневажливі коментарі щодо Бордман, яка є британкою і живе в Колорадо-Спрінгс. За словами Трампа, художниця "втратила свій талант з віком".

Натомість Бордман зазначила, що політика тут ні до чого і просто хотіла, щоб "45-й президент мав своє місце в історії". 

"Мій портрет президента Трампа назвали вдумливим, неконфліктним, не злим, не щасливим, не твітуючим. Через 5, 10, 15, 20 років він стане ще одним президентом на стіні...і йому потрібно виглядати нейтрально", – сказала вона місцевим ЗМІ. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies