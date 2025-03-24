Російські хакери атакували бельгійські урядові сайти

Хакери здійснили атаку у відповідь на новий пакет бельгійської допомоги Україні у розмірі 1 мільярд євро.

Російське хакерське угруповання NoName здійснило масштабні DDoS-атаки на бельгійські урядові сайти.

Про це повідомляє бельгійська телекомпанія VRT.

Серед сайтів, які зазнали кібератаки — MyGov.be, який дозволяє бельгійським громадянам отримати доступ до офіційних документів та сайт парламенту Валлонії.

У Центрі кібербезпеки повідомили, що це DDoS-атаки, які лише паралізують роботу сайтів, але не дозволяють хакерам викрасти дані.

Більшість постраждалих сайтів знову доступні, хоча не можна виключати, що від атаки можуть постраждати й інші сайти.

Як заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, хакери атакують сайти у відповідь на новий пакет бельгійської допомоги Україні у розмірі 1 мільярд євро.

Хакерське угруповання NoName вже атакувало бельгійські урядові сайти протягом п'яти днів поспіль у жовтні минулого року. Переважно вони атакували сайти невеликих муніципалітетів.