Російські хакери атакували бельгійські урядові сайти

Російське хакерське угруповання NoName здійснило масштабні DDoS-атаки на бельгійські урядові сайти.
Про це повідомляє бельгійська телекомпанія VRT.
Серед сайтів, які зазнали кібератаки — MyGov.be, який дозволяє бельгійським громадянам отримати доступ до офіційних документів та сайт парламенту Валлонії.
У Центрі кібербезпеки повідомили, що це DDoS-атаки, які лише паралізують роботу сайтів, але не дозволяють хакерам викрасти дані.
Більшість постраждалих сайтів знову доступні, хоча не можна виключати, що від атаки можуть постраждати й інші сайти.
Як заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, хакери атакують сайти у відповідь на новий пакет бельгійської допомоги Україні у розмірі 1 мільярд євро.
Хакерське угруповання NoName вже атакувало бельгійські урядові сайти протягом п'яти днів поспіль у жовтні минулого року. Переважно вони атакували сайти невеликих муніципалітетів.
- У лютому цього року стало відомо, що група китайських хакерів викрала дані спецслужб Бельгії за 2021-2023 роки. Це вважають найбільшим витоком даних за всю історію.