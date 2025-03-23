Повернення вивезених українських дітей може бути одним із засобів зміцнення довіри до Росії, - Волц

Вашингтон розглядає повернення Росією вивезених українських дітей як один з засобів зміцнення довіри до неї.
Про це в ефірі СBS news заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц.
Він зазначив, що президент США обговорював це питання і з Володимиром Зеленським, і з Путіним.
"Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри… Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це - один з них", - сказав він.
Волц знову повторив тезу Вашингтону, що "до миру сьогодні ближче, ніж будь-коли раніше". Він також прокоментував мету переговорів у Саудівській Аравії і зазначив, що Київ прийняв пропозицію США про припинення вогню без попередніх умов, а Москва лише підтримала мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не має інформації про 30 тисяч викрадених росіянами дітей. Він пообіцяв боротися за повернення кожної дитини.
- За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії - вони були депортовані або змушені жити в окупації.