Повернення вивезених українських дітей може бути одним із засобів зміцнення довіри до Росії, - Волц

"Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це - один з них".

Вашингтон розглядає повернення Росією вивезених українських дітей як один з засобів зміцнення довіри до неї.

Про це в ефірі СBS news заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц.

Він зазначив, що президент США обговорював це питання і з Володимиром Зеленським, і з Путіним.

"Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри… Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це - один з них", - сказав він.

Волц знову повторив тезу Вашингтону, що "до миру сьогодні ближче, ніж будь-коли раніше". Він також прокоментував мету переговорів у Саудівській Аравії і зазначив, що Київ прийняв пропозицію США про припинення вогню без попередніх умов, а Москва лише підтримала мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі.