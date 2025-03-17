Близько 1,6 млн українських дітей перебувають на території Росії, — Єрмак

За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії — депортовані або змушені жити в окупації.

Про це повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

"Це стало першим кроком до справедливості, де світ визнав, що Росія веде сплановану політику викрадення та асиміляції українських дітей", — каже Єрмак.

Попри ордер на арешт Путіна, Росія продовжує асиміляцію та русифікацію українських дітей. РФ систематично перевиховує українських дітей через пропагандистські та військові програми для них, а також автоматично присвоює усім дітям на тимчасово окупованих територіях України громадянство РФ, додає очільник ОПУ.

17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.