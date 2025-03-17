Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
ГоловнаСуспільствоЖиття

Близько 1,6 млн українських дітей перебувають на території Росії, — Єрмак

Росія систематично перевиховує українських дітей через пропагандистські та військові програми.

Близько 1,6 млн українських дітей перебувають на території Росії, — Єрмак
Фото: Центр національного спротиву

За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії — депортовані або змушені жити в окупації.

Про це повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. МКС підозрює їх у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

"Це стало першим кроком до справедливості, де світ визнав, що Росія веде сплановану політику викрадення та асиміляції українських дітей", — каже Єрмак.

Попри ордер на арешт Путіна, Росія продовжує асиміляцію та русифікацію українських дітей. РФ систематично перевиховує українських дітей через пропагандистські та військові програми для них, а також автоматично присвоює усім дітям на тимчасово окупованих територіях України громадянство РФ, додає очільник ОПУ.

  • 17 березня відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.
  • Ордер означає, що Путіна мають заарештувати на територію країн, які ратифікували Римський статут.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies