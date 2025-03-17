У низці областей України завтра падатиме мокрий сніг

У вівторок, 18 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південно-східній частині, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів.

На дорогах західних областей подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу (в Карпатах 9-14° морозу), вдень 0-5° тепла; на південному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Температура у Київській області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.