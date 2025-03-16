У понеділок на дорогах західних областей місцями буде ожеледиця

Гідрометцентр попередив про ожеледицю місцями на дорогах західних областей 17 березня.

За інформацією синоптиків, вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг. На решті території України - без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі становитиме 3-8° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.