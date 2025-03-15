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Завтра в Україні дощитиме у південно-західних, центральних та більшості східних областях

Вдень прогнозують до 13 градусів тепла.

Завтра в Україні дощитиме у південно-західних, центральних та більшості східних областях
Фото: З відкритих джерел

У неділю, 15 березня синоптики прогнозують Україні хмару погоду, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі. 

Вночі в Україні (крім південних та південно-східних областей) дощ, на півночі та заході країни з мокрим снігом; вдень у південно-західних, центральних та більшості східних областей дощ (в Карпатах мокрий сніг), на решті території без істотних опадів. 

Вночі в західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

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Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° тепла до 2° морозу (на Волині та Рівненщині до 5° морозу), вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні до 12°, вдень 8-13° тепла, на півдні та південному сході країни 15-20°.

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