Завтра в Україні дощитиме у південно-західних, центральних та більшості східних областях

У неділю, 15 березня синоптики прогнозують Україні хмару погоду, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в Україні (крім південних та південно-східних областей) дощ, на півночі та заході країни з мокрим снігом; вдень у південно-західних, центральних та більшості східних областей дощ (в Карпатах мокрий сніг), на решті території без істотних опадів.

Вночі в західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° тепла до 2° морозу (на Волині та Рівненщині до 5° морозу), вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні до 12°, вдень 8-13° тепла, на півдні та південному сході країни 15-20°.