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Оточення українських сил на Курщині немає, РФ хоче завдати удару по Сумщині, ‒ доповідь Сирського

Головнокомандувач ЗСУ відзвітував президенту Зеленському.

Оточення українських сил на Курщині немає, РФ хоче завдати удару по Сумщині, ‒ доповідь Сирського
Фото: EPA/UPG

Операція українських сил у районах Курської області продовжується, оточення наших військ немає, заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Зеленський додав, що підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. 

“Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині”, ‒ сказав він. 

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За словами президента, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України. Це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області. 

“Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону”, ‒ додав Зеленський.

Він підкреслив також, що ситуація на Покровському напрямку стабілізована.

  • Вчора Зеленський заявив журналістам, що ситуація на Курському напрямку складна, але цілі операції досягнуті. За словами глави держави, Сили оборони мали відтягнути окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.
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