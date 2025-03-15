На Харківщині росіяни двічі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі

На Харківщині російська армія атакувала будівлю ліцею. Через обстріл загорілися шкільні автобуси. Під час гасіння пожежі ворог повторно атакував рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в м. Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м., пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів", — ідеться у повідомленні.

Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних – отримали гостру реакцію на стрес.

Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали.