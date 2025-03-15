Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни двічі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі

Четверо цивільних постраждали.

На Харківщині росіяни двічі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі
обстріли Богодухова
Фото: ДСНС у Харківській області

На Харківщині російська армія атакувала будівлю ліцею. Через обстріл загорілися шкільні автобуси. Під час гасіння пожежі ворог повторно атакував рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в м. Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м., пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів", — ідеться у повідомленні.

Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних – отримали гостру реакцію на стрес.

Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали.

  • Через російські обстріли в екосистемах Куп'янського та Ізюмського районів Харківщини виникли пожежі. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies