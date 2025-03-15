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Ворог завдав повторного удару по Одещині: двоє постраждалих

У Чорноморську відновлено газо- водо- та теплопостачання.

Ворог завдав повторного удару по Одещині: двоє постраждалих
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 15 березня російські війська повторно атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі унаслідок ворожої атаки частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей. 

Також унаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. 

У Чорноморську через ворожі обстріли поранення отримав 53-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу. 

"Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання. Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають", — ідеться у повідомленні.

  • Росіяни вчора ввечері атакували місто Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, місто повністю залишилося без світла.
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