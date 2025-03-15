Ворог завдав повторного удару по Одещині: двоє постраждалих

У Чорноморську відновлено газо- водо- та теплопостачання.

У ніч на 15 березня російські війська повторно атакували Одеську область ударними безпілотниками. Є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі унаслідок ворожої атаки частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей.

Також унаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі.

У Чорноморську через ворожі обстріли поранення отримав 53-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу.

"Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання. Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають", — ідеться у повідомленні.