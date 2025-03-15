Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників

За добу Сили оборони ліквідували 1180 російських солдатів, 2 ворожі танки і 28 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 892 840 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10315 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21458 (+15) од,
- артилерійських систем – 24483 (+28) од,
- РСЗВ – 1315 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни- 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)
Дані уточнюються.