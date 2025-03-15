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Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже близько 892 840 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони ліквідували 1180 російських солдатів, 2 ворожі танки і 28 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 892 840 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10315 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21458 (+15) од,
  • артилерійських систем – 24483 (+28) од,
  • РСЗВ – 1315 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29233 (+97),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни- 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40571 (+102) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються.

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