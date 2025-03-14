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​Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів області.

​Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 14 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 161 вибух. 

Зокрема, по Великописарівській та Краснопільській громадам росіяни вдарили з артилерії, мінометів та дронами.

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Білопільську громаду армія РФ атакувала з мінометів, АГС та дроном.

Мінометами загарбники також атакували Свеську та Есманьську громади, а КАБами - Миропільську.

Середино-Будську громаду російські військові обстріляли з АГС та дронами.

По Юнаківській громаді окупанти вдарили з артилерії, мінометів, дронами та КАБами, а по Шалигинській - дронами.

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