Трамп про припинення вогню: у понеділок ми дізнаємося дещо більше

Президент США Дональд Трамп в інтервʼю журналістці Шеріл Еткіссон розповів про свої очікування щодо припинення вогню в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре", – зазначив Трамп.

Також він вкотре заявив, що вірить у згоду Путіна, але не дав пряму відповідь на питання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росією.

А на питання про те, якою є ситуація з припиненням війни Росії проти України Трамп сказав, що, на його думку, "все йде добре".

щодо переговорів з Росією про 30-денне припинення вогню в Україні, заявив державний секретар США Марко Рубіо.