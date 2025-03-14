Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
ГоловнаСвіт

ЗМІ: до США вирушили на переговори безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини

Це на тлі переговорів, які проводять між собою Україна, США і РФ без залучення представників Європи.

ЗМІ: до США вирушили на переговори безпекові радники лідерів Британії, Франції та Німеччини
Майк Волц
Фото: Nationak Herald

Німецькі, британські та французькі радники з питань безпеки терміново вирушили до США для переговорів, оскільки Вашингтон, Москва та Київ обговорюють можливі шляхи мирного врегулювання війни в Україні без залучення європейських країн, передає WELT.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За інформацією джерел видання, радник канцлера Німеччини з питань безпеки Єнс Плетнер у п’ятницю прибув до Вашингтона. Там він разом із британським колегою Джонатаном Пауеллом зустрінеться у Білому домі з радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцом. Очікується, що до переговорів також долучиться радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн.

Ці візити відбуваються у вирішальний момент перемовин щодо можливого припинення вогню у війні Росії проти України.

  • Під час перемовин зі США у Джидді Україна наполягла на тому, аби до процесу була залучена і європейська сторона.
  • Раніше Вашингтон відкидав можливість залучити представників Європи до переговорного процесу.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies