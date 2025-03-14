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Лідери гренландських партій відкидають зазіхання Трампа на острів

Лідери партій не можуть прийняти "неодноразових заяв про анексію та контроль над Гренландією".

Лідери гренландських партій відкидають зазіхання Трампа на острів
Східне узбережжя Гренландії, вид з літака
Фото: EPA-EFE

Лідери гренландських партій відреагували на зазіхання президента США Дональда Трампа щодо анексії острова.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Лідери гренландських партій сьогодні, 14 березня, провели зустріч, за результатами якої зробили спільну заяву.

Вони підкреслили, що не можуть прийняти "неодноразових заяв про анексію та контроль над Гренландією".

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"Як лідери партій, ми вважаємо таку поведінку неприйнятною для друзів і союзників по оборонному союзу", – зауважили політики.

Також у документі зазначається, що парламентські партії Гренландії "рішуче дистанціюються від спроб внести розкол".

"Гренландія – це країна, яку ми всі підтримуємо", – наголошується в заяві.

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