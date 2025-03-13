Гренландія: зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж в минулому

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде ініціював зустріч лідерів партій острова.
“Я не згоден зі спробою американського президента вторгнутися в нашу країну. Оскільки це не можна ігнорувати, хоча я вважаю своїм обов’язком як прем’єр-міністра поважати результати виборів, я вирішив зустрітися з лідерами партій якнайшвидше. Ми, гренландці, не дурні, і зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж ми разом робили в минулому, цього достатньо”, - написав Егеде.
Він наголосив, що цього разу слід різкіше заперечити намірам Трампа, щоб до Гренландії не ставились з неповагою.
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