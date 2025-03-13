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Гренландія: зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж в минулому

Так виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії відреагував на намір Трампа анексувати острів.

Гренландія: зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж в минулому
Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде
Фото: Муте Егеде

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде ініціював зустріч лідерів партій острова.

“Я не згоден зі спробою американського президента вторгнутися в нашу країну. Оскільки це не можна ігнорувати, хоча я вважаю своїм обов’язком як прем’єр-міністра поважати результати виборів, я вирішив зустрітися з лідерами партій якнайшвидше. Ми, гренландці, не дурні, і зневажливу поведінку Трампа слід обмежити суворіше, ніж ми разом робили в минулому, цього достатньо”, - написав Егеде.

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Він наголосив, що цього разу слід різкіше заперечити намірам Трампа, щоб до Гренландії не ставились з неповагою.

  • Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте прокоментував питання анексії Гренландії словами "я думаю, це станеться”.
  • Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнса-Фредерік Нільсен в середу відкинув закиди Дональда Трампа взяти острів під свій контроль.
  • Дональд Трамп вперше після свого повернення до Білого дому звернувся у Капітолії до обох палат Конгресу. У виступі від згадав про острів. «Моє послання народу Гренландії: ми поважаємо ваше право визначати майбутнє, і будемо раді, якщо ви оберете бути зі Сполученими Штатами. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки».
  • У лютому 200 000 данців підписали жартівливу петицію про купівлю Каліфорнії - не надто улюбленого Трампом штату.
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