Швеція виділить Україні близько $137,7 млн на відновлення і гуманітарну допомогу

Кошти спрямують на відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування територій і навчання медичних працівників.

Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько 137,7 млн доларів США) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб.

Про це заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, передає Reuters.

За його словами, це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни.

Фінансування спрямують на:

відновлення зруйнованої інфраструктури,

розмінування територій,

навчання медичних працівників.

Доуза зазначив, що останні тижні стали серйозним випробуванням, а міжнародна підтримка України більше не є чимось, що можна сприймати як належне.