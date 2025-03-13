Швеція виділить Україні близько $137,7 млн на відновлення і гуманітарну допомогу

Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько 137,7 млн доларів США) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб.
Про це заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, передає Reuters.
За його словами, це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни.
Фінансування спрямують на:
- відновлення зруйнованої інфраструктури,
- розмінування територій,
- навчання медичних працівників.
Доуза зазначив, що останні тижні стали серйозним випробуванням, а міжнародна підтримка України більше не є чимось, що можна сприймати як належне.
- 13 березня також стало відомо, що Швеція передасть Україні значний пакет військової допомоги: йдеться про, зокрема, 18 артилерійських установок Archer від BAE Systems Bofors і 5 контрбатарейних радарних систем Arthur від Saab.
- Крім того, Швеція виділяє на розширення прав і можливостей українок 22,5 млн шведських крон (близько 2,2 млн доларів).