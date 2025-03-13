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Швеція виділить Україні близько $137,7 млн на відновлення і гуманітарну допомогу

Кошти спрямують на відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування територій і навчання медичних працівників.

Швеція виділить Україні близько $137,7 млн на відновлення і гуманітарну допомогу
розмінування
Фото: ДСНС

Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько 137,7 млн доларів США) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб. 

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Про це заявив міністр міжнародного розвитку Швеції Бенджамін Доуза, передає Reuters.

За його словами, це найбільший цивільний пакет допомоги в історії країни. 

Фінансування спрямують на:

  • відновлення зруйнованої інфраструктури,
  • розмінування територій,
  • навчання медичних працівників.

Доуза зазначив, що останні тижні стали серйозним випробуванням, а міжнародна підтримка України більше не є чимось, що можна сприймати як належне.

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