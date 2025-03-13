Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги Україні, міністри оборони країн уклали меморандум про оборонну кооперацію

Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння у військовій кооперації. Підписання відбулося під час візиту українського міністра оборони Рустема Умєрова до Гельсінкі, повідомило МО Фінляндії.

З фінського боку документ схвалив міністр оборони Антті Хакканен. Деталі документу не розголошуватимуть.

"Фінляндія підтримує Україну в її оборонній боротьбі вже понад три роки, і ми є однією з найбільших країн підтримки щодо розміру нашої економіки. Ми стоїмо на тому самому європейському краю, що й Україна, і поділяємо той самий погляд на російську загрозу, також у світлі нашого історичного досвіду. Фінляндія також має намір продовжувати підтримувати Україну. Проте відносини між нашими країнами – це не вулиця з одностороннім рухом, а партнерство, яке вигідне обом сторонам. Цей Меморандум про взаєморозуміння свідчить про те, що ми хочемо й надалі розширювати та поглиблювати цю співпрацю на благо обох країн", – сказав міністр оборони Гаккінен.

"Як і раніше, цього разу деталей про вміст пакету не буде. Та можна констатувати, що цього разу там будуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, які зараз дуже потрібні", – сказав Гаккінен.

Окремо від цього документу Гельсінкі анонсували наступний пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 200 млн євро. Це вже 28-ий такий пакет, але він ще потребує затвердження президентом та урядом. Разом з цією допомогою загальна кількість підтримки, наданою фінським народом Україні, складе близько 3,3 млрд євро.