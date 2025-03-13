Дуда закликає США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі

Цю пропозицію польський лідер нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України Кейтом Келлогом.

Президент Польщі закликав США передати ядерну зброю на польську територію як засіб стримування майбутньої російської агресії, пише Financial Times.

За словами Анджея Дуди, “очевидно”, що президент Дональд Трамп міг би передислокувати ядерні боєголовки США, які зберігаються в Західній Європі або США, до Польщі. Цю пропозицію польський лідер нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України Кейтом Келлогом.

“Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тож через 26 років також має відбутися зміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно”, – сказав Дуда в інтерв’ю FT.

Дуда сподівається відновити проєкт розподілу ядерної зброї, який він безуспішно представив адміністрації колишнього президента Джо Байдена в 2022 році. Комуністичний режим Польщі мав радянські ядерні боєголовки під час холодної війни, але зберігання такої зброї знову поблизу кордонів Росії ‒ цього разу під контролем США ‒ розглядалося б Кремлем як серйозна загроза.

Дуда сказав, що Трамп вирішує, де розмістити ядерну зброю США, але нагадав заяву президента Володимира Путіна у 2023 році про те, що Росія перемістить тактичну ядерну зброю до Білорусі, союзника Москви у її вторгненні в Україну.

Окрім того, Дуда, який також є верховним головнокомандувачем збройних сил Польщі, повторив слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, заявивши, що країна могла б отримати кращий захист від ідеї президента Еммануеля Макрона розширити “ядерну парасольку” Франції, щоб охопити європейських союзників.