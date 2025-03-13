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Марк Карні офіційно стане прем'єром Канади у п'ятницю

24-ий очільник уряду в історії країни.

Марк Карні офіційно стане прем'єром Канади у п'ятницю
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Офіс генерала-губернатора Канади Мері Саймон повідомив про призначення церемонії складення присяги новим прем'єр-міністром країни Марком Карні на п'ятницю, 14 березня.

Як пише Reuters, урочисте засідання під головуванням представниці короля Чарльза ІІІ відбудеться об 11 годині за місцевим часом - 17:00 за Києвом. Разом з Карні присягу складуть й міністри його кабінету.

Цікаво, що новий, 24-ий в історії країни очільник уряду вирішив скоротити кількість своїх підлеглих: замість 37 міністрів керувати Канадою відтепер будуть 15-20. Точну кількість та розподіл портфелів Карні оголосить після вступу на посаду. 

Колишній очільник Банку Канади та перший іноземець на чолі Банку Англії набуває влади в один з найскладніших періодів для північного сусіда США: на тлі розв'язаної Вашингтоном торговельної війни та загравань Дональда Трампа з перетворенням Канади на "51-ий штат" країна має незабаром провести парламентські вибори. 

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