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Кувейт звільнив групу ув'язнених американців

Серед них підрядники, яких утримували за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками.

Кувейт звільнив групу ув'язнених американців
Фото: AliExpress

Кувейт звільнив групу американських ув’язнених, у тому числі ветеранів і військових контрактників, які були роками ув’язнені за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками.

Про це повідомляє AP.

“Звільнення відбулося після нещодавнього візиту в регіон Адама Белера, головного представника адміністрації Трампа щодо заручників, і сталося на тлі постійних спроб уряду США повернути додому американських громадян, ув’язнених в інших країнах”, - йдеться у повідомленні.

Приватний консультант Джонатан Френкс, який працює над справами щодо американських заручників і затриманих, зазначив, що його клієнти наполягають на своїй невинуватості, і очікується, що пізніше Кувейт звільнить інших американців.

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Джонатан Френкс супроводжував під час рейсу з Кувейту до Нью-Йорка шістьох нещодавно звільнених ув'язнених.

“Мої клієнти та їхні родини вдячні уряду Кувейту за цей добрий гуманітарний жест”, - йдеться у заяві Френкса.

Кувейт затримував багатьох американських військових підрядників за звинуваченнями в наркотиках, у деяких випадках протягом багатьох років. Їхні родини стверджують, що затримані зазнавали жорстокого поводження під час ув’язнення. Водночас інші критикували кувейтську поліцію за висунення сфабрикованих звинувачень і фальсифікацію доказів.

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