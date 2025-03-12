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​Витрати федерального бюджету США у лютому зросли до рекордних 603 мільярдів доларів

Ілон Маск Маск стверджував, що збирається заощадити 1 трильйон доларів щороку.

​Витрати федерального бюджету США у лютому зросли до рекордних 603 мільярдів доларів
Фото: EPA/UPG

За даними Міністерства фінансі США, витрати федерального бюджету зросли у лютому на 40 мільярдів доларів порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Про це повідомляє Financial Times

Нові дані з’явилися після того, як Ілон Маск і його департамент ефективності уряду США (DOGE) здійснили ряд кроків щодо скорочення федеральних витрат, зазначає FT. 

Маск неодноразово стверджував, що Doge збирається заощадити 1 трильйон доларів щороку і вже скорочує витрати зі швидкістю 4 мільярди доларів на день.

Але місячний звіт казначейства за лютий показав, що витрати бюджету зросли до рекордних 603 мільярдів, насамперед, через зростання місячних витрат на охорону здоров’я (додаткові 5 мільярдів доларів) та на соціальне страхування (додаткові 8 мільярдів доларів).

Власні прямі витрати Міністерства фінансів зросли на 29 мільярдів доларів у порівнянні з лютим минулого року через збільшення вартості щомісячного обслуговування боргудо 86 мільярдів доларів, а також збільшенню податкових кредитів і пов’язаних платежів на 14 мільярдів доларів.

Нагадаємо, близько половини з 4000 співробітників Департаменту освіти США отримали вказівку не виходити на роботу "з міркувань безпеки" у середу, 12 березня, що стане першим кроком у плані адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати цю установу з метою економії бюджету.

Раніше американські медіа повідомили, що Ілон Маск та державний секретар Марко Рубіо посварилися на засіданні кабінету за особистої присутності президента Дональда Трампа. Мільярдер нібито звинуватив очільника дипломатичного відомства в тому, що той "звільнив 0 працівників" і саботує кампанію з оптимізації державних витрат і бюрократичного апарату.

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